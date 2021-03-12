Глава ЦБ Набиуллина оценила перспективы цифрового рубля

Прирост наличных денег в активах россиян на январь 2021 года составил три триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 12,43 триллиона. Деньги в основном люди снимали на «черный день».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала газете «Известия», что основной прирост наличных за минувший год пришелся на период с марта по август.

«В январе объем наличных денег — 12,43 триллиона рублей. Если мерить годовым выражением к январю прошлого года, то прирост составил три триллиона рублей, то есть он был существенным», — сказала она.

Пока что «активного возврата» снятых наличных ЦБ не зафиксировал. В регуляторе полагают, что процесс затронет не только 2021-й, но и 2022 годы.

«С ростом ставок для людей станет очевидно, что лучше держать деньги на депозитах под процент», — предположила Набиуллина. Она указала на отсутствие инфляционных рисков из-за перехода на наличные: в основном деньги были нужны людям, чтобы создать резерв на «черный день».

Что касается цифрового рубля, то до его широкого применения, по оценкам Банка России, еще далеко. Пока что система требует технологической проработки с точки зрения информационной безопасности и устойчивости к киберрискам.

«Одна из тем, которые надо обсуждать, это вопрос комиссии», — заметила Набиуллина, говоря о переводе денег из одной формы в другую. Окончательное решение на этот счет пока не принято.