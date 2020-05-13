Глава Торгово-промышленной палаты предложил сократить НДФЛ в 2 раза

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин рассказал о предлагаемых им мерах по стабилизации рынка труда на фоне коронавируса. В частности, о сокращении НДФЛ с 13% до 6,5%.

По словам Катырина, эксперты ТПП предлагают, в частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет расти число сотрудников, снижать ставки страховых взносов в социальные фонды с 15% до 5%. Основанием для этого должны служить официальные отчеты о трудовой деятельности работников компаний.

«Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц — до 6,5%», — приводит РИА «Новости» слова Катырина.

Глава ТПП также предложил, выплачивать за счет государства фиксированное пособие компаниям, которые отправили сотрудников в вынужденный отпуск из-за падения более, чем наполовину оборотных средств.

«Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода, конечно, при условии, что были уплачены взносы в страховые фонды», — уточнил Катырин.

Кроме того, по его мнению, следует на время пандемии запретить повышать финансовое обременение бизнеса, «поскольку это способно свести к нулю все предлагаемые позитивные меры».