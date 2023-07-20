Деньги 20 июля 2023, 01:29 Глава СТЦ Шакиров рассказал, смогут ли торговые центры окупиться в 2024 году Глава СТЦ Шакиров заявил, что торговые центры выйдут на доковидный уровень в 2024 году

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В 2024 году торговые центры смогут окупиться и выйти на доковидный уровень. Такой прогноз дал глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, уход многих магазинов из России простимулировал развитие отечественных брендов. Они смогли занять помещения и не вкладывать средства в ремонт и подготовку площадок для торговли.

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«В целом по качественным проектам заполнение произойдет к концу текущего года, а на доковидный уровень получится выйти при нынешнем развитии событий к середине-концу 2024 года», — отметил Шакиров.