Глава «Северстали» оценил введение пошлин на экспорт металлов

Принятые властями меры по сдерживанию роста цен на металлы должны быть сбалансированы, чтобы черная металлургия могла выйти из кризиса. Об этом говорится в официальном заявлении главы компании «Северсталь» Алексея Мордашова.

Предприниматель отметил, что представители рынка понимают озабоченность правительства ростом цен на продукцию.

«Хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний», — привел цитату Мордашова РБК.

Глава «Северстали» отметил, что зарубежные аналитики из-за сокращения поставок из России уже спрогнозировали рост цен на мировом рынке металлургии.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на отчет аналитической компании JP Morgan, российские пошлины приведут к росту цен на сталь, алюминий и никель.

Ввести экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с 1 августа до 31 декабря 2021 года предложил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Для продукции черной металлургии ставку сделали в 15% из минимальной цены за тонну. Для цветных металлов пошлину сделали плавающей: 1226 долларов за тонну для продукции из меди, 2321 доллар — для никеля и 254 доллара — для аллюминия.

По оценке министра, это позволит получить до 165 миллиардов рублей, которые можно направить на покрытие потерь государственных строек от роста цен на металлы.

Как сообщило Ura.ru, предложение поддержали в Минфине и Минпромторге. Там назвали это наиболее щадящим инструментом для компаний.