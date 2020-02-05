Глава Счетной палаты: выручка России от экспорта нефти упадет из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что доход России от экспорта нефти снизится в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По информации «Русской планеты», Кудрин назвал коронавирус основной причиной падения выручки.
«В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — отметил Кудрин на личной странице в Twitter.