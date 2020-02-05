Глава Счетной палаты: выручка России от экспорта нефти упадет из-за коронавируса

По информации «Русской планеты», Кудрин назвал коронавирус основной причиной падения выручки.

«В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — отметил Кудрин на личной странице в Twitter.