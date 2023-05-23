23 мая 2023, 12:25
Глава Счетной палаты США Додаро заявил, что Агентство по международному развитию игнорирует приоритетные рекомендации
Председатель Счетной палаты США Джин Додаро написал письмо главе Агентства по международному развитию Саманте Пауэр, где указал, что ее ведомство игнорирует приоритетные рекомендации, данные еще в 2022 году. Об этом сообщил RT.
Генконтроллер США подчеркнул, что те рекомендации, которые дали в прошлом году, позволили бы сэкономить большую сумму. По этой причине их и определили в разряд приоритетных. И промедления в их выполнении негативно сказывается на бюджете страны.
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«Например, в одной из рекомендаций Агентству США по международному развитию предлагается установить целевые показатели эффективности, которые помогут оценить прогресс в реализации глобальной инициативы по обеспечению продовольственной безопасности», — написал Джин Додаро.
США
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