Деньги 23 мая 2023, 12:25 Глава Счетной палаты США Додаро заявил, что Агентство по международному развитию игнорирует приоритетные рекомендации

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Председатель Счетной палаты США Джин Додаро написал письмо главе Агентства по международному развитию Саманте Пауэр, где указал, что ее ведомство игнорирует приоритетные рекомендации, данные еще в 2022 году. Об этом сообщил RT.

Генконтроллер США подчеркнул, что те рекомендации, которые дали в прошлом году, позволили бы сэкономить большую сумму. По этой причине их и определили в разряд приоритетных. И промедления в их выполнении негативно сказывается на бюджете страны.

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«Например, в одной из рекомендаций Агентству США по международному развитию предлагается установить целевые показатели эффективности, которые помогут оценить прогресс в реализации глобальной инициативы по обеспечению продовольственной безопасности», — написал Джин Додаро.

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