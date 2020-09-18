Глава Счетной палаты оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП

Он отметил, что еще в июне специалисты Международного валютного фонда и Института экономической политики имени Гайдара говорили о сокращении ВВП России по итогам нынешнего года на 6,5-7%, пишет «Парламентская газета».

«Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Кудрин объяснил, что, если в будущем году будет работать «эффект отскока», то оснований для ежегодного роста выше 3% нет. Он заметил, что такие показатели нужно заработать.