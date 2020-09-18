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    18 сентября 2020, 10:37

    Глава Счетной палаты оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП

    Полина Петрова

    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил прогнозы Министерства экономического развития по росту ВВП. Предполагается, что рост российской экономики будет выше 3% в 2022–2023 годах, сообщил РБК.
    Глава Счетной палаты оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП

    Он отметил, что еще в июне специалисты Международного валютного фонда и Института экономической политики имени Гайдара говорили о сокращении ВВП России по итогам нынешнего года на 6,5-7%, пишет «Парламентская газета».

    «Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%», — подчеркнул глава Счетной палаты.

    Кудрин объяснил, что, если в будущем году будет работать «эффект отскока», то оснований для ежегодного роста выше 3% нет. Он заметил, что такие показатели нужно заработать.

    Новости SMI.FM