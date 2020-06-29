Глава Сбербанка спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

Российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля уже к концу этого года. В этом уверен глава Сбербанка Герман Греф. В своих прогнозах он сослался на известного аналитика.

«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — заявил в интервью ТАСС Греф.

Но все может изменить вторая волна коронавируса — в этом случае рубль снова начнет колебаться, подчеркнул глава банка.

По его словам, в целом российская экономика достойно пережила кризис, вызванный пандемией. Если не случится вторая волна коронавируса, то экономический спад составит около 4,2-4,5% по итогам года, заявил Греф.

В начале июня курс доллара впервые за два месяца упал ниже 70 рублей. По словам специалистов, на это могли повлиять подорожавшая нефть и рост числа инвесторов к рисковым активам. Сейчас доллар по-прежнему держится на отметке ниже 70 рублей, и к 29 июня он составляет 69,13 рубля.