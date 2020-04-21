Глава Сбербанка рассказал, почему правительство не раздает деньги россиянам

В качестве аналогии он привел анекдот: «назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов».

«Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — объяснил Греф.

Также он уточнил, что до 10% ВВП можно «раздать на преодоление кризиса, на помощь людям», «помочь тем компаниям тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса».