    21 апреля 2020, 17:42

    Глава Сбербанка рассказал, почему правительство не раздает деньги россиянам

    Дарья Морозова

    Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему российские власти не выплачивают компенсации гражданам. Об этом сообщил Daily Storm.

    В качестве аналогии он привел анекдот: «назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов».

    «Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — объяснил Греф.

    Также он уточнил, что до 10% ВВП можно «раздать на преодоление кризиса, на помощь людям», «помочь тем компаниям тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса».