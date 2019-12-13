Глава Сбербанка раскритиковал уголовное дело против Nginx по жалобе Rambler

По его мнению, такие споры должны рассматриваться в арбитражном суде. На данный момент по разбирательству возбуждено уголовное дело по статье о нарушении авторских и смежных прав.

Ramblеr заявил права на веб-сервер Nginx своего экс-сотрудника. Главное Подробнее

Ранее холдинг Rambler Group подал иск на компанию NGINX, Inс., которая якобы использует разработки сайта Nginx, с программой, права на которую, по мнению представителей «Рамблер Интернет Холдинг», принадлежат холдингу, так как разработкой, владелец Nginx Илья Сысоев, занимался в рамках трудовых отношений с Rambler.

Накануне, 12 декабря в офисе компании Nginx прошел обыск.

Сооснователь Nginx Максим Коновалов сообщил, что у руководства изъяли телефоны, однако никаких обвинений пока не предъявлено, оно проходит в качестве свидетелей. По его словам, компания не признает вину, а действия Rambler назвал «обычным рейдерским захватом», добавив, что они наносят вред репутации компании и бизнес-репутации России в целом.