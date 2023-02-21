Деньги 21 февраля 2023, 16:34 Глава Сахалина Валерий Лимаренко рассказал о рекордных инвестициях в регион

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Прошлый год выдался для Сахалина рекордным с экономической точки зрения. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал глава региона Валерий Лимаренко.

По его словам, с уходом из-за санкций и других политических причин иностранных компаний и работников, на Сахалине появилось много российских специалистов.

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С новой силой заработали наши шельфовые проекты. Этот год у нас был рекордным по объемам инвестиций. Что самое удивительное, несырьевые инвестиции составили более 60%, что для Сахалина уникальная ситуация», — рассказал Валерий Лимаренко.

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Он также отметил, что экономика крепнет не только в регионе, но и в национальном масштабе. Это происходит вокруг сплочения народа вокруг лидера, в которого он верит.