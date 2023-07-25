Деньги 25 июля 2023, 19:47 Глава РЗС Злочевский заявил, что не стоит ждать подорожания зерна в России

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Российское зерно не повысится в цене после выхода страны из зерновой сделки. Таким мнением поделился глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что в России есть очень много запасов пшеницы. Кроме того, в этом году фермеры ожидают хороший урожай зерна.

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«Основной причиной того, что сейчас российская пшеница потихонечку начала подрастать в цене — девальвация рубля», — пояснил Злочевский.