25 июля 2023, 19:47
Глава РЗС Злочевский заявил, что не стоит ждать подорожания зерна в России
Российское зерно не повысится в цене после выхода страны из зерновой сделки. Таким мнением поделился глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист пояснил, что в России есть очень много запасов пшеницы. Кроме того, в этом году фермеры ожидают хороший урожай зерна.
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«Основной причиной того, что сейчас российская пшеница потихонечку начала подрастать в цене — девальвация рубля», — пояснил Злочевский.
зерновая сделка
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