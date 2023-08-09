Деньги 09 августа 2023, 23:13 Глава «Росчайкофе» Чантурия объяснил рост цен на напитки в России

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В России началось подорожание чая и кофе. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что это связано с тем, что в стране отсутствуют источники сырья для напитков. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, сырье для чая и кофе провозят из-за границы. При этом котируется оно в долларах.

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Чтобы стабилизировать цены, производители пытаются изменить условия отгрузки товаров.

«Где-то повысят отпускные цены, где-то скорректируют скидочную политику для оптовиков для того, чтобы компенсировать изменение себестоимости», — отметил Чантурия.