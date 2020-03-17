Глава Росавиации рассказал об убытках авиакомпаний из-за коронавируса

Нерадько предположил, что авиаперевозчики понесут убытки из-за приостановки международного сообщения. По его мнению, российским компаниям нужно поддержать обнуление сборов за аэронавигационное обслуживание на части маршрутов.

Эксперты Bain & Company подсчитали, что авиакомпании в России потеряют около 360 миллиарда рублей.