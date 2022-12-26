Деньги 26 декабря 2022, 03:34 Глава «Росатома» спрогнозировал рост поставок в другие страны до $10 млрд Глава «Росатома» Лихачев: объем поставок продукции за рубеж превысит $10 млрд РИА «Новости»

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Объем поставок продукции «Росатома» в другие страны превысит 10 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов», — сказал он.

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Как уточнил Лихачев, объем экспорта атомной госкорпорации по итогам года должен увеличиться примерно на 15%. Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, портфель зарубежных заказов «Росатома» продолжает находиться на уровне 200 миллиардов долларов. Такая планка держится, что говорит о ежегодном повышении зарубежной выручки. Лихачев подчеркнул, что 15% нельзя назвать конечной цифрой.

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«Наши экспортные планы точно не снизятся. Вопрос, как они будут реализовываться», — отметил он.

Гендиректор «Росатома» напомнил, что госкорпорация занимается строительством атомных энергоблоков, поставками топлива, экспортом обогащенной урановой продукции, а также оказывает свои услуги по конверсии.