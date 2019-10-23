Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие три года

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов сообщил, каким будет размер страховой пенсии в ближайшие три года. К 2020-му она увеличится примерно на три тысячи рублей.

По его словам, в следующем году неработающие пенсионеры будут получать 16,4 тысячи рублей, а в 2022-м — 18,3 тысячи рублей, сообщило RNS.

Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тысячи рублей.

Глава ПФР также отметил, что уровень индексации пенсий ежегодно будет превышать инфляцию. По закону, индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021-м и 5,9% — в 2022-м. А инфляция этом году, по прогнозам, ожидается 3,8%, в следующем — 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах, — 4%.

Кроме того, по словам Дроздова, с 1 апреля 2020 года будут повышены и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%.