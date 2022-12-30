Деньги 30 декабря 2022, 19:05 Глава «Опоры России» Сигал рассказал о преимуществах цифрового рубля Глава «Опоры России» Сигал заявил, что цифровой рубль обезопасит сделки

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В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о создании цифрового рубля. Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о преимуществе онлайн-валюты. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, цифровой рубль можно маркировать и пояснять, на какие цели пойдет валюта. Эксперт пояснил, что новый вид рубля поможет обезопасить сделки и сделать их намного проще, так как проходить они будут на государственных платформах.

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«При помощи этой валюты можно будет мгновенно заключать контракты, проводить сделки с недвижимостью. Эти рубли будут проходить очень быстро при помощи разработанных государством механизмов», — рассказал Сигал.

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