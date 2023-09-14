Деньги 14 сентября 2023, 18:11 Глава независимого топливного союза Баженов раскритиковал недовольных ростом цен на бензин

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Россия по-прежнему остается одной из стран с самыми низкими ценами на бензин в мире. Об этом Ura.ru рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Он заявил, что люди слишком остро воспринимают подорожание бензина. В России, по его словам, сильно переоценивают топливо. В то время, как даже простые автомобили выросли в цене до стоимости однокомнатной квартиры, это никого не интересует.

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«Зато два рубля на бензин критично. Значение цены на топливо у нас сильно переоценено», — подччеркнул Павел Баженов.

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