Глава «Нафтогаза» рассказал о компромиссе с «Газпромом»
«Победа или предательство? «Газпром» хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности [украинской газотранспортной системы, которые обязуется использовать российская компания] — тоже примерно посередине между тем, что предлагал «Газпром», и что хотели мы», — написал глава компании в Facebook.
Витренко также назвал «полной победой» решение о выплате «Газпромом» трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Сумма, по его словам, будет выплачена «живыми деньгами до конца года».
20 декабря стороны договорились подписать контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет. Действующий договор истекает 1 января 2020 года.
Кроме этого «Газпром» и «Нафтогаз» откажутся от взаимных судебных претензий.