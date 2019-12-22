Глава «Нафтогаза» рассказал о компромиссе с «Газпромом»

Договоренности по газу, достигнутые Украиной и Россией, были «сложным для всех сторон компромиссом». Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Победа или предательство? «Газпром» хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности [украинской газотранспортной системы, которые обязуется использовать российская компания] — тоже примерно посередине между тем, что предлагал «Газпром», и что хотели мы», — написал глава компании в Facebook.

Витренко также назвал «полной победой» решение о выплате «Газпромом» трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Сумма, по его словам, будет выплачена «живыми деньгами до конца года».

20 декабря стороны договорились подписать контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет. Действующий договор истекает 1 января 2020 года.

Кроме этого «Газпром» и «Нафтогаз» откажутся от взаимных судебных претензий.