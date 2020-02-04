    04 февраля 2020, 18:45

    Глава «Нафтогаза» похвастался платежами «Газпрома» по новому контракту

    Анатолий Минкин

    Общий доход «Нафтогаза» за транзит российского газа на сегодняшний день составил 578,4 миллиона долларов. Это треть всех доходов украинского бюджета. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
    Глава «Нафтогаза» похвастался платежами «Газпрома» по новому контракту

    Он уточнил, что итоговая сумма сложилась 239,5 миллиона долларов за декабрьский транзит, 175,1 миллиона долларов — за январь и 163,8 миллиона долларов— предоплата за февраль.

    Он пояснил, что ранее «Газпром» платил только за фактический объем газа, поставленный через Украину в Европу. А по новому контракту он платит за полный объем вне зависимости от объема поставкой.

    «Если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в января 2020 года фактическая ставка транзита газа для Газпрома была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года», — отметил Витренко.

    Витренко напомнил, что если бы компания продолжала настаивать на исках, то она смогла бы получить от «Газпрома» только 239,5 миллиона долларов. Не забыл он похвастаться и тем, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

    Как сообщил РБК, в январе поставки российского газа через Украину в Европу сократились в три раза. Причиной стали теплая зима, перенаправление поставок на «Турецкий поток» и то, что Европа начала брать больше накопленного газа в своих хранилищах.

    Несмотря на то, что «Газпром» заплатил за полное использование газопровода, хотя использовал его только на 46%, компания все равно сэкономила. В этом январе российская корпорация заплатила за транзит газа 10,8 миллиарда рублей по новому контракту с Украиной, а в январе 20 198 года транзит «Газпрому» обошелся в 16 миллиардов рублей.