Глава «Нафтогаза» похвастался платежами «Газпрома» по новому контракту

Он уточнил, что итоговая сумма сложилась 239,5 миллиона долларов за декабрьский транзит, 175,1 миллиона долларов — за январь и 163,8 миллиона долларов— предоплата за февраль.

Он пояснил, что ранее «Газпром» платил только за фактический объем газа, поставленный через Украину в Европу. А по новому контракту он платит за полный объем вне зависимости от объема поставкой.

«Если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в января 2020 года фактическая ставка транзита газа для Газпрома была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года», — отметил Витренко.

Витренко напомнил, что если бы компания продолжала настаивать на исках, то она смогла бы получить от «Газпрома» только 239,5 миллиона долларов. Не забыл он похвастаться и тем, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщил РБК, в январе поставки российского газа через Украину в Европу сократились в три раза. Причиной стали теплая зима, перенаправление поставок на «Турецкий поток» и то, что Европа начала брать больше накопленного газа в своих хранилищах.

Несмотря на то, что «Газпром» заплатил за полное использование газопровода, хотя использовал его только на 46%, компания все равно сэкономила. В этом январе российская корпорация заплатила за транзит газа 10,8 миллиарда рублей по новому контракту с Украиной, а в январе 20 198 года транзит «Газпрому» обошелся в 16 миллиардов рублей.