Деньги 13 января 2023, 04:10 Глава МВФ спрогнозировала ужесточение финансовых условий в мире Глава МВФ Георгиева: грядет ужесточение финансовых условий в мире РИА «Новости»

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Ее слова привело AFP.

Центробанки разных стран мира не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и поэтому продолжат ужесточение монетарной политики.

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«Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена», — добавила Георгиева.

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Западные эксперты предсказывают глобальный экономический кризис. Не последнюю роль в этом сыграла ситуация на Украине, также повлиял энергетический кризис в Европе.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в этом виноват сам Запад. Его русофобская политика обернулась большими убытками.

Ранее СМИ назвали Лондон местом для бездомных — из-за повышения цен на энергоресурсы и недвижимость многие остались без крова. В других городах Великобритании люди вынуждены выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг.