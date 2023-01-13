13 января 2023, 04:10
Глава МВФ спрогнозировала ужесточение финансовых условий в мире
Глава МВФ Георгиева: грядет ужесточение финансовых условий в мире
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Ее слова привело AFP.
Центробанки разных стран мира не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и поэтому продолжат ужесточение монетарной политики.
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«Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена», — добавила Георгиева.
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Западные эксперты предсказывают глобальный экономический кризис. Не последнюю роль в этом сыграла ситуация на Украине, также повлиял энергетический кризис в Европе.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что в этом виноват сам Запад. Его русофобская политика обернулась большими убытками.
Ранее СМИ назвали Лондон местом для бездомных — из-за повышения цен на энергоресурсы и недвижимость многие остались без крова. В других городах Великобритании люди вынуждены выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг.
Экономика
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