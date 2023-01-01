Деньги 01 января 2023, 23:40 Глава МВФ спрогнозировала кризис в мировой экономике из-за Китая Глава МВФ Георгиева: коронавирус в Китае спровоцирует кризис в мировой экономике Pixabay

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Рост числа заражений коронавирусом в Китае будет иметь негативное влияние на мировую экономику в ближайшей перспективе, заявила в эфире CBS директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«В краткосрочной перспективе это означает плохие новости. Экономика Китая резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19. Такого еще никогда не случалось», — отметила представитель фонда.

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При этом ослабление ковидных ограничений в ближайшие полгода обернется для Китая стремительным ростом числа заражений. В декабре Пекин отменил всеобщее ПЦР-тестирование, а также возможность домашней изоляции для заболевших без симптомов. Кроме того, с 8 января COVID-19 перевели из класса «А», как особо опасное заболевание, в класс «В».

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Правительствам других стран пришлось ужесточить меры для китайских туристов. В Англии путешественников из КНР обязали при въезде предъявлять документ, подтверждающий отрицательный результат тест на COVID-19.