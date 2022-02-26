Глава МВФ предупредила об экономических последствиях конфликта на Украине

Конфликт на Украине имеет серьезные экономические последствия. Они будут становиться все хуже, пока конфликт не завершится. Такое мнение высказала глава МВФ Кристалина Георгиева, ее слова привел ТАСС.

«Конфликт оказывает серьезное экономическое воздействие, которое будет усугубляться по мере его продолжения. Этот кризис приходится на сложное время, когда мировая экономика восстанавливается после разрушительных последствий пандемии COVID-19, и угрожает свести на нет часть этого прогресса», — заявила глава фонда.

По ее мнению, последствия конфликта создают серьезные риски не только для участников, они выйдут далеко за пределы Украины.

«Мы оцениваем потенциальные последствия, в том числе для финансовой системы, товарных рынков и прямого воздействия на страны, имеющие экономические связи с регионом, и готовы оказать поддержку нашим членам по мере необходимости» — продчеркнула Георгиева.

Глава МВФ подтвердила, что Киев обратился к фонду с просьбой об эстренном финансировании страны. Сейчас эксперты изучают разные варианты оказания помощи.

«Мы изучаем все варианты дальнейшей финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках существующего Соглашения о резервировании на сумму $2,2 млрд. Также власти в Киеве запросили у МВФ экстренное финансирование», — рассказал Георгиева.

В настоящее время на Украине проходит российская спецоперация по денацификации страны. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В минобороны уточнили, что в ходе операции наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры страны. Никакой угрозы для мирных жителей эти действия не несут.