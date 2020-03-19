Минфин назвал способ стабилизации курса рубля

Решение Центробанка о продаже валюты на рынке позволит стабилизировать курс рубля, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он также отметил, что российское правительство и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен.

Решение Центробанка позволит больше осуществлять операций по продаже валюты на валютной бирже, что в свою очередь, позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам, рассказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

Он также добавил, что правительство России и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен, поэтому, по мнению министра, риска ускорения темпов роста инфляции и серьезного превышения целевого уровня в 4% сейчас нет.

По словам главы Минфина, темпы роста потребительских цен в России в 2020 году во многом будут зависеть от колебаний нефтяных котировок.

Силуанов также заявил, что правительство полностью выполнит все социальные обязательства при нынешних ценах на нефть или ниже.