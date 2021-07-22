Глава Минэнерго предупредил о возможном запрете на экспорт бензина

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал о мерах, которые примет правительство для сдерживания цен на топливо. Об этом написали «Известия».

Правительством будет рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, которые помогут устанавливать оптовые цены. А биржевые нормативы по продаже компаниями топлива могут увеличиться до 15%.

В случае сохранения нынешних рекордных биржевых цен власти могут запретить экспорт бензина.

Шульгинов подчеркнул, что продолжающийся рост биржевых цен на топливо не должен сказаться на цене бензина для конечного потребителя.