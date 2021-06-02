Глава Минэнерго оценил вероятность подорожания нефти до 100 долларов за баррель

Согласно прогнозам в ближайшие два-три года стоимость нефти составит 50-60 долларов за баррель. Поэтому не стоит ждать, что в скором времени цена вырастет до 100 долларов за баррель. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«США ввели стимулирующие меры, спрос на нефть увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до 100 долларов, не будет», — передало РИА «Новости» его слова.

Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что ситуация на глобальном рынке нефти значительно улучшилась по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, уточнил RT. Тем не менее в мире по-прежнему существуют риски из-за высокой неопределенности.

По данным на 1 июня, фьючерсы на нефть WTI за июль выросли на 1,98% и составили 67,63 доллара за баррель. Нефть марки Brent с поставкой в августе подорожала на 1,27% — до 70,20 доллара за баррель. По словам главы Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаила Сухова, российская экономика в этом году покажет увеличение на 3,5%.