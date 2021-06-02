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    02 июня 2021, 09:32

    Глава Минэнерго оценил вероятность подорожания нефти до 100 долларов за баррель

    Анастасия Калинина

    Согласно прогнозам в ближайшие два-три года стоимость нефти составит 50-60 долларов за баррель. Поэтому не стоит ждать, что в скором времени цена вырастет до 100 долларов за баррель. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

    Глава Минэнерго оценил вероятность подорожания нефти до 100 долларов за баррель

    «США ввели стимулирующие меры, спрос на нефть увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до 100 долларов, не будет», — передало РИА «Новости» его слова.

    Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что ситуация на глобальном рынке нефти значительно улучшилась по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, уточнил RT. Тем не менее в мире по-прежнему существуют риски из-за высокой неопределенности.

    По данным на 1 июня, фьючерсы на нефть WTI за июль выросли на 1,98% и составили 67,63 доллара за баррель. Нефть марки Brent с поставкой в августе подорожала на 1,27% — до 70,20 доллара за баррель. По словам главы Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаила Сухова, российская экономика в этом году покажет увеличение на 3,5%.