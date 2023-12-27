Деньги 27 декабря 2023, 15:11 Глава Минэкономразвития Решетников указал на рост сельского хозяйства и пищевой отрасли в РФ

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал в беседе с RT о ситуации в различных отраслях экономики РФ.

По словам государственного деятеля, достойные результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность. Кроме того, он указал на рост сельского хозяйства и пищевой сферы.

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«Неплохо себя чувствует и добыча полезных ископаемых, хотя, например, у нефтяников сохраняются свои ограничения, связанные с выполнением сделки ОПЕК+», — добавил Решетников.

Он также отметил, что у работников газовой промышленности сохраняются определенные сложности.