Глава МФВ рассказала о начале спада мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, что глобальная экономика пошла на спад. По ее словам, не меньший, чем в 2009 году.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ.

В ходе брифинга глава МФВ предупредила, что восстановление в 2021 году может начаться, только если получится сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

В качестве особой угрозы Георгиева отметила возможность появления волны банкротств и сокращения рабочих мест. Это может не только подорвать потенциал экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Она призвала все страны «агрессивно противодействовать» распространению инфекции, а также поддерживать экономику, чтобы уменьшить срок мировой рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

Ранее стало известно, что МВФ выделит деньги Киргизии и Украине. Страны попросили о срочной финансовой помощи из-за ситуации с коронавирусом.