Деньги 07 марта 2023, 23:31 Глава МФК «Честное слово» Петков рассказал, как выбрать микрофинансовую организацию

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Вопреки распространенному заблуждению, не все микрофинансовые организации стремятся обмануть собственных клиентов. Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков рассказал, на что стоит обратить внимание при заеме средств, написало РИАМО.

По словам специалиста, важно изучить политику компании в отношении персональных данных. Стоит избегать организаций, которые передают информацию третьим лицам.

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Кроме того, не стоит делиться всей личной информацией. Достаточно указать лишь основные требуемые сведения. Также Петков посоветовал обращаться лишь в легальные компании, написал сайт kp.ru.

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