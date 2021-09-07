Глава «Лукойла» Алекперов назвал комфортную для потребителя цену на нефть

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов считает, цены на нефть выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка. Он считает идеальной стоимостью 65-75 долларов за баррель.

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — заявил он в интервью газете «Коммерсант».

По его мнению, стоимость нефти 65-75 долларов за баррель комфортна для потребителей. И страны ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов. Алекперов уверен, что соглашения между этими странами заключено навсегда.

Глава «Лукойла» отметил, что нефтяная отрасль в России облагается высокими налогами. Реальная нагрузка на сферу, по мнению Алекперова, около 50% от объема выручки. Но такой налоговый режим не мешает формировать прибыль и средства для инвестиций, добавил он.

Также Алекперов отметил, что необходимо внести правки в демпферную систему, так как при ценах 70 долларов за баррель «он начинает давать сбои».