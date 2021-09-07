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    07 сентября 2021, 09:46

    Глава «Лукойла» Алекперов назвал комфортную для потребителя цену на нефть

    Екатерина Шамина

    Глава «Лукойла» Вагит Алекперов считает, цены на нефть выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка. Он считает идеальной стоимостью 65-75 долларов за баррель.

    Глава «Лукойла» Алекперов назвал комфортную для потребителя цену на нефть

    «Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — заявил он в интервью газете «Коммерсант».

    По его мнению, стоимость нефти 65-75 долларов за баррель комфортна для потребителей. И страны ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов. Алекперов уверен, что соглашения между этими странами заключено навсегда.

    Глава «Лукойла» отметил, что нефтяная отрасль в России облагается высокими налогами. Реальная нагрузка на сферу, по мнению Алекперова, около 50% от объема выручки. Но такой налоговый режим не мешает формировать прибыль и средства для инвестиций, добавил он.

    Также Алекперов отметил, что необходимо внести правки в демпферную систему, так как при ценах 70 долларов за баррель «он начинает давать сбои».