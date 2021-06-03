Глава комитета Госдумы назвал выстрелом в ногу SWIFT отключение России от системы

В Госдуме заявили, что SWIFT сам пострадает в случае отключения России от системы. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что колебания рубля после запрета использовать международную платежной системы возможны, но они будут нести субъективный характер.

Аксаков в разговоре с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что финансовая устойчивость России пошатнется после отключения от SWIFT, но лишь на момент адаптации к ситуации.

«Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу», — добавил он.

Ранее Анатолий Аксаков усомнился в отключении РФ от SWIFT поскольку отключение России от платежной системы SWIFT станет неприятным не только для российских организаций, но и для зарубежных партнеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовят ответ на возможное отключение страны от международной межбанковской системы SWIFT.