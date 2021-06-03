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    03 июня 2021, 09:19

    Глава комитета Госдумы назвал выстрелом в ногу SWIFT отключение России от системы

    Екатерина Шамина

    В Госдуме заявили, что SWIFT сам пострадает в случае отключения России от системы. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что колебания рубля после запрета использовать международную платежной системы возможны, но они будут нести субъективный характер.

    Глава комитета Госдумы назвал выстрелом в ногу SWIFT отключение России от системы

    Аксаков в разговоре с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что финансовая устойчивость России пошатнется после отключения от SWIFT, но лишь на момент адаптации к ситуации.

    «Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу», — добавил он.

    Ранее Анатолий Аксаков усомнился в отключении РФ от SWIFT поскольку отключение России от платежной системы SWIFT станет неприятным не только для российских организаций, но и для зарубежных партнеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовят ответ на возможное отключение страны от международной межбанковской системы SWIFT.