Глава «Киберномики» счел интересным предложение ФНС вести расчеты с дружественными странами в криптовалюте

Руководитель проекта «Киберномика» Михаил Худокормов обсудил с «Ридусом» предложение ФНС вести расчеты с дружественными странами в криптовалюте.

Худокормов заметил, что сейчас криптовалюта находится в тренде. В качестве примера он привел криптоюань, который прекрасно себя чувствует на фоне пандемии и ограничительных мер.

«Это интересное предложение. ФНС делает хороший ход в условиях, когда доллар и евро ушли и все иностранные кошельки и иностранные сделки под запретом из-за закрытия платежных шлюзов», — обратил внимание собеседник издания.