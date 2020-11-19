Глава «Яндекса» рассказал, почему закончилось сотрудничество со Сбербанком

«Яндекс» и Сбербанк почти десять лет успешно сотрудничали. Однако рабочие отношения двух гигантов закончились летом 2020 года. О причинах случившегося рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Он заявил в интервью РБК, что «Яндекс» без Сбербанка не стал бы развивать онлайн-торговлю. Стороны в 2017 году создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета». Главная цель заключалась в том, что на основе этой платформы построить российский Amazon. По крайней мере, так говорил глава Сбербанка Герман Греф в 2018 году.

Худавердян признался, что проект получился сложным, капиталоемким, дорогостоящим. В какой-то момент возникла серьезная проблема.

«Сбербанк принял решение развивать собственную экосистему, которая существенно стала конкурировать с самим „Яндексом“, и стало совершенно непонятно, как можно сочетать одновременно брак и конкуренцию», — рассказал собеседник издания.

Спасти сотрудничество не смогла и договоренность о том, что «Яндекс» не будет заниматься финансовыми сервисами, а Сбербанк не будет делать конкурентные партнеру проекты.

«Но в момент, когда это начинает стеснять и тебе приходится вставать на цыпочки, то долго в реальности невозможно это выдерживать, поэтому эта конструкция не могла долго существовать в таком состоянии напряжения», — объяснил Худавердян трудности в сотрудничестве.

В итоге летом 2020 года стороны объявили, что поделят совместные активы. «Яндекс» купил у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета», а тот, приобрел у компании долю в сервисе «Яндекс.Деньги». В конце октября стало известно, что Греф вышел из совета директоров «Яндекса».