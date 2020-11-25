Глава «Яндекса» рассказал о сорвавшейся сделке с «Тинькофф»

«Яндекс» не смог заключить сделку с Тинькофф банком. Глава компании Тигран Худавердян заявил, что на переговоры не стали бы тратить столько времени, если бы считали сделку бессмысленной.

«Мы на это потратили много своего времени — команда время проинвестировала. Мы бы его не тратили, если бы считали сделку ненужной для бизнеса», — сказал Худавердян. Интервью опубликовал «Яндекс» на своем YouTube-канале.

Тинькофф банк планировал заключить сделку с «Яндексом». По словам Олега Тинькова, это позволило бы довести чистую прибыль до миллиарда долларов и увеличить количество клиентов до 20 миллионов. Но в середине октября стало известно о срыве продажи. В СМИ попало письмо бизнесмена, где он говорил, что изначально речь шла о слиянии и создании самой большой частной компании России. На самом деле «Яндекс» хотел просто купить банк.

После этого «Тинькофф» заявил о дальнейшем самостоятельном развитии. Неподписанный договор стал причиной проверки Центробанка. Регулятор решил проверить признаки инсайдерской торговли. Позже в прессе появились сообщения, что сделка провалилась из-за постоянных новых требований Тинькова.