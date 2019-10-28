Глава H&M рассказал об ужасных перспективах снижения потребления

Призывы экоактивистов снизить давление на окружающую среду и «перестать делать какие-то вещи, перестать покупать, перестать летать», могут вызвать «ужасные социальные последствия». Об этом заявил директор международной сети магазинов H&M Карл-Йохан Петерсон.

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», — процитировали его «Известия».

Петерсон рассказал, что его тревожит распространение экологического движения, символом которого стала шведская школьница Грета Тунберг.

Изначально ее последователи призывали отказаться от авиаперелетов из-за негативного влияния лайнеров на окружающую среду. Затем это распространилось и на другие отрасли, в частности, на индустрию одежды.

По словам главы компании, воздействие на окружающую среду следует снижать, но при этом нужно продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и стимулировать экономический рост.

Бизнесмен считает, что в борьбе с изменением климата более эффективным будет не отказ от потребления, а «экологические инновации, возобновляемые источники энергии и улучшенные материалы», уточнила «Газета.Ru».

Грета Тунберг — 16-летняя активистка, год назад начавшая «школьную забастовку за климат» у здания шведского парламента. Она призывает к немедленным действиям в борьбе с глобальным потеплением.

Ее «забастовки» стали массовыми и распространились по Европе. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив мировых лидеров в игнорировании экологических проблем.