Глава химпредприятия из ФРГ объяснил, почему санкции против России бесполезны

Руководитель немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал санкции против России бесполезными и не поддержал эмбарго на поставки газа из России. Свою позицию он озвучил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщило РИА «Новости».

Большая часть мира не участвует в санкциях, что делает их бессмысленными. Некоторым странам сложившаяся ситуация пошла на пользу, отметил промышленник. Например, Индия сможет получать нефть по дисконтной цене.

«Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — заявил он.

Вольфганг Айзенберг объяснил, что, во-первых, эта мера никак не повлияет на ход спецоперации на Украине. Во-вторых, при отказе от российского газа пострадает сама Европа, произойдет крах производственных цепочек с серьезными экономическими и социальными последствиями. Его предприятие будет вынуждено сократить производство от трети до половины, а также объемы продаж и количество рабочих мест из-за того, что останется практически без света.