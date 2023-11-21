Деньги 21 ноября 2023, 13:08 Глава ФНС объяснил налоговые претензии к блогерам Глава ФНС Егоров: рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с налоговой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Причиной проблем с неуплатой налогов у блогеров стал стремительный рост подписчиков. Такое мнение выразил в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста», — указал он.

Реклама

Егоров подчеркнул, что блогеры наращивали свою аудиторию «без необходимости использования классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией». Глава ФНС также уточнил, что инфлюенсеров не проверяли по политическим причинам. А те, кто предоставил необходимые налоговым службам документы, спокойно продолжают работать.

Недавно чета блогеров Чекалиных погасила все задолженности перед налоговой, которая составляла около полмиллиарда рублей. Трудности заключались в том, что счета инфлюенсеров заморозили.

Сначала они выплатили 311 миллионов. В конце прошлой недели блогеры передали в ФНС еще 296 миллионов рублей.