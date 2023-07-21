21 июля 2023, 23:33
Глава Flyseeagro Птицын рассказал, что влияет на стоимость морских грузоперевозок
Глава Flyseeagro Птицын заявил, что на стоимость грузоперевозок играет масса факторов
На стоимости морских грузоперевозок могут сказываться различные факторы. Такой информацией поделился основатель и гендиректор Flyseeagro Василий Птицын, сообщило РИАМО.
По словам специалиста, данная сфера является одной из самых выгодных способов доставки товаров. Обычно ее стоимость скалывается из расстояния между портами отправки и назначения, сложности маршрута, оплаты за водный транзит, размер партии, характера товаров и других условностей, написал Daily Moscow.
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