Деньги 21 июля 2023, 23:33 Глава Flyseeagro Птицын рассказал, что влияет на стоимость морских грузоперевозок Глава Flyseeagro Птицын заявил, что на стоимость грузоперевозок играет масса факторов

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На стоимости морских грузоперевозок могут сказываться различные факторы. Такой информацией поделился основатель и гендиректор Flyseeagro Василий Птицын, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, данная сфера является одной из самых выгодных способов доставки товаров. Обычно ее стоимость скалывается из расстояния между портами отправки и назначения, сложности маршрута, оплаты за водный транзит, размер партии, характера товаров и других условностей, написал Daily Moscow.