Деньги 12 апреля 2023, 18:43 Глава филиппинского Центробанка обозначил необходимость мультивалютного мира

Читать 360tv в

Глава Центробанка Филиппин Фелипе Медалла рассказал РИА «Новости» о необходимости создания мультивалютного мира.

«Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки», — цитирует Медаллу «Политика сегодня».

Реклама

По его словам, преимущество американского доллар заключается в наличии очень большого рынка государственных ценных бумаг. Ранее он прогнозировал, что доминирование доллара в мире снизится.