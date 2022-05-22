Глава европейского Центробанка призвала регулировать криптовалюты
Глава европейского Центробанка Лагард призвала регулировать криптовалюты
Криптовалюты ничем не подкреплены, их необходимо регулировать. Такое мнение высказала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. ее слова приводит Bloomberg.
«Моя очень скромная оценка состоит в том, что это ничего не стоит, оно ни на чем не основано, у него нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — сказала Лагард.
Она призналась, что у нее вызывают беспокойство люди, не понимающие рисков вложения в криптовалюты, которые могут потерять буквально все. Имено поэтому глава европейского ЦБ убеждена, что «это должно регулироваться».
Лагард призналась, что сама она не вкладывалась в криптоактивы — в отличие от своего сына. В то же время она посчитала, что достойной заменой криптовалюты окажется цифровой евро, который будет выпущен в ближайшие четыре года.
Ранее ФНС заявила, что российские компании смогут вести расчеты с зарубежными партнерами в криптовалюте. В настоящее время ведется разработка соответствующего документа.