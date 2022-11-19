19 ноября 2022, 13:37
Глава делегации России на АТЭС Белоусов предрек мировой экономике идеальный шторм
Глава делегации России на АТЭС Белоусов заявил, что скоро мировую экономику накроет шторм
Грядущие года сулят мировой экономике условия идеального шторма. Таким мнением поделился глава российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Андрей Белоусов. Его слова процитировало РИА «Новости».
Он сделал это заявление на полях саммита. Белоусов сказал, что сейчас мир только начинает осознавать остроту ситуации в мире.
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«Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды», — отметил он.
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По его словам, все предпосылки накапливались достаточно давно. Одной из причин, по его мнению, является исходящий от протекционизм ВТО. Также к предпосылкам идеального шторма Белоусов отнес огромный долговой навес. Он отметил, что в мире ожидали устранения этой проблемы после напряженности в 2009 году.
Также участники АТЭС предположили, что к предпосылкам грядущих событий может относиться и наблюдающийся рост цен.
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