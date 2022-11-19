Деньги 19 ноября 2022, 13:37 Глава делегации России на АТЭС Белоусов предрек мировой экономике идеальный шторм Глава делегации России на АТЭС Белоусов заявил, что скоро мировую экономику накроет шторм РИА «Новости»

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Грядущие года сулят мировой экономике условия идеального шторма. Таким мнением поделился глава российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Андрей Белоусов. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сделал это заявление на полях саммита. Белоусов сказал, что сейчас мир только начинает осознавать остроту ситуации в мире.

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«Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды», — отметил он.

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По его словам, все предпосылки накапливались достаточно давно. Одной из причин, по его мнению, является исходящий от протекционизм ВТО. Также к предпосылкам идеального шторма Белоусов отнес огромный долговой навес. Он отметил, что в мире ожидали устранения этой проблемы после напряженности в 2009 году.

Также участники АТЭС предположили, что к предпосылкам грядущих событий может относиться и наблюдающийся рост цен.