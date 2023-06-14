Деньги 14 июня 2023, 06:19 Герман Греф объяснил, почему экономика России не сможет быстро перестроиться Глава Сбербанка Греф: перестроить экономику России в короткий срок невозможно Freepik

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Экономика России сильно интегрирована в международную систему, поэтому быстро переориентировать ее и совершить инфраструктурную перестройку невозможно. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал об этом в интервью РБК.

Он подтвердил, что худшие прогнозы на 2022 год не оправдались, отечественная экономика прошла непростой период со снижением валового внутреннего продукта всего на 2,1%. Финансовый сектор, по словам главы Сбербанка, первым ощутил на себе удар. Герман Греф предположил, что по итогам этого года произойдет рост на 2%, а в течение двух лет экономика России восстановится до прежних показателей.

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«Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что ждет стагнация. <…> Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», — сказал он.

Ситуация, по его словам, зависит от состояния макроэкономики, возможный экономический кризис скажется и на России. Но если обойдется без катаклизмов, экономика продолжит расти, несмотря на непростой период инфраструктурной перестройки.

Международный валютный фонд оценил спад отечественной экономики в 2022 году в 2,2% вместо 3,4%. В 2023 году рост ВВП спрогнозировали на уровне 0,7%, через год — на 1,3%.