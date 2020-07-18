Генсек ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям. Причем основная масса населения планеты живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерреш.

Он выступил с лекцией, посвященной памяти президента ЮАР Нельсона Манделы.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — отметил Гутерреш.

При этом неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, добавил генсек ООН. Шансы людей подняться по социальной лестнице зависят от пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности.

По словам Гутерреша, развивающиеся страны оказались после пандемии в еще более уязвимом экономическом положении, чем раньше. Генеральный секретарь призвал обеспечить им не только списание долгов, но и установить специальные права заимствования для этих государств.

«Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики», — отметил Гутерреш.

По его мнению, Африка должна иметь возможность делать то же самое. Поэтому ей нужно оказать прямую поддержку в размере примерно 10% ВВП, необходим трансфер около 200 миллиардов долларов.

Ранее аналитики посчитали, что в 2019 году частное финансовое богатство россиян достигло 1,6 триллиона долларов. За последние 20 лет эта сумма возросла в 16 раз и составила 90% ВВП России за 2019-й.