Деньги 13 июля 2023, 17:43 Генпрокурор России рассказал коллегам из Китая об изъятии криптовалюты у чиновников Генпрокурор Краснов заявил на встрече с Фу Куем об интересе к борьбе с коррупцией в Китае Unsplash

Читать 360tv в

Россию заинтересовал опыт Китая в борьбе с коррупцией и совместная работа с коллегами. Генпрокурор Игорь Краснов встретился с замсекретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, замруководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем, рассказал о контроле над доходами чиновников и обсудил будущее сотрудничество, сообщила пресс-служба ведомства.

Приветствуя китайского коллегу, он заявил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень, в том числе в части борьбы с трансграничными угрозами, к которым относится коррупция. Генпрокуратура сыграла ключевую роль в реализации антикоррупционной политики государства и участвовала в улучшении системы контроля над расходами чиновников.

Реклама

Новые подходы применили на практике. Например, по словам Игоря Краснова, в доход государства обратили имущество должностных лиц и принадлежащую им криптовалюту, легальное происхождение которых не доказали. Эту меру распространили даже на бывших чиновников и в случаях, когда нет уголовного преследования. Кроме того, надзорные органы использовали информсистему «Посейдон» для профилактики коррупции.

Руководитель Генпрокуратуры России отметил успехи Китая в борьбе с правонарушениями, возврате средств зарубежных активов коррупционеров и предложил нарастить сотрудничество как на конференциях, так и заключив соглашение об обмене опытом и практиками противодействия коррупции.

«Уверен, это будет полезно обеим сторонам», — сказал Игорь Краснов.

Во время визита в КНР он встретился также с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином и министром юстиции Хэ Жун, обсудил основные вызовы и возможности для сотрудничества.