13 июля 2023, 17:43
Генпрокурор России рассказал коллегам из Китая об изъятии криптовалюты у чиновников
Генпрокурор Краснов заявил на встрече с Фу Куем об интересе к борьбе с коррупцией в Китае
Россию заинтересовал опыт Китая в борьбе с коррупцией и совместная работа с коллегами. Генпрокурор Игорь Краснов встретился с замсекретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, замруководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем, рассказал о контроле над доходами чиновников и обсудил будущее сотрудничество, сообщила пресс-служба ведомства.
Приветствуя китайского коллегу, он заявил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень, в том числе в части борьбы с трансграничными угрозами, к которым относится коррупция. Генпрокуратура сыграла ключевую роль в реализации антикоррупционной политики государства и участвовала в улучшении системы контроля над расходами чиновников.
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Новые подходы применили на практике. Например, по словам Игоря Краснова, в доход государства обратили имущество должностных лиц и принадлежащую им криптовалюту, легальное происхождение которых не доказали. Эту меру распространили даже на бывших чиновников и в случаях, когда нет уголовного преследования. Кроме того, надзорные органы использовали информсистему «Посейдон» для профилактики коррупции.
Руководитель Генпрокуратуры России отметил успехи Китая в борьбе с правонарушениями, возврате средств зарубежных активов коррупционеров и предложил нарастить сотрудничество как на конференциях, так и заключив соглашение об обмене опытом и практиками противодействия коррупции.
«Уверен, это будет полезно обеим сторонам», — сказал Игорь Краснов.
Во время визита в КНР он встретился также с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином и министром юстиции Хэ Жун, обсудил основные вызовы и возможности для сотрудничества.
Генпрокуратура РФ
Коррупция
Китай
Игорь Краснов
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