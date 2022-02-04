Генпрокуратура выявила наценку на продукты до 295%

В ходе проверок в 2021 году Генеральная прокуратура выявила свыше 1,5 тысячи нарушений в сфере цен на питание. В Бурятии студентам одного из институтов предлагали блюда с наценками от 148 до 295%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Прокуратура вынесла представления почти двум тысячам торговых организаций: в Московской, Воронежской, Курганской, Архангельской, Ивановской и других областях.

«По представлению прокуратуры в Бурятии приведены в соответствие с установленными требованиями цены на блюда, продававшиеся комбинатом питания студентам института с превышением наценок от 148 до 295%», — сообщило ведомство.

В Москве выявили факты продажи сахара по 81 рублю за килограмм вместо установленных 46 рублей.

На Камчатке завышали цены на хлеб, в Калужской области — на молоко, кефир и муку, в Якутии — на куриные яйца и крупы.

«В результате прокурорского вмешательства удалось добиться снижения цен на продукты питания», — заявили в прокуратуре.

Экономика России восстановилась от негативных последствий, вызванных пандемией, и сейчас выходит на траекторию роста. Об этом ранее RT заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.