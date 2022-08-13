Генпрокуратура вернула в бюджет России санатории на юге страны

Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Общая стоимость недвижимости несколько миллиардов рублей.

«Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — рассказал собеседник агентства.

Руководство обогащалось за счет незаконной распродажи имущества через специально созданное для этого юридическое лицо — ООО «Курортное управление (холдинг)». Всего ими было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 миллиарда рублей. Частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица. Еще руководство организации получало прибыль санаториев под видом арендной платы. Таким образом из санаториев вывели 4,3 миллиарда рублей.

Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку деятельности Пенсионного фонда. Поводом стало выявление более тысячи неправомерных решений, допущенных в отношении жителей Краснодарского края.