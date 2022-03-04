Генпрокуратура предостерегла от участия в незаконных «антивоенных» акциях

Участие в «антивоенных» акциях, проводимых экстремистскими организациями в России, грозит уголовной ответственностью по статье УК 282. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, его слова привела пресс-служба ведомства.

Иванов сказал, что на Российскую Федерацию проводится беспрецедентная информационная атака в интернете с призывом участвовать в якобы мирных «антивоенных» акциях.

Источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

«Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ „Участие в деятельности экстремистской организации“», — заявил Иванов.

Представитель ведомства отметил, что каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.