Деньги 15 января 2024, 23:31 Генпрокуратура обратилась в суд с иском о национализации холдинга «Рольф» Генпрокуратура РФ попросила суд передать активы автодилера «Рольф» государству Unsplash

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Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы компании-автодилера «Рольф». Иск против основателя холдинга Сергея Петрова зарегистрировали в Московском районном суде Санкт-Петербурга, как сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Истец просит суд об обращении в доход государства всех акций АО „Рольф“, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью „Деланс Лимитед“ и ООО „Рольф Моторс“, а также 100% долей в уставных капиталах ООО „Рольф Моторс“, ООО „Рольф Эстейт Санкт-Петербург“, ООО „Рольф Тех“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — уточнили в пресс-службе.

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Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года. Предварительное судебное заседание назначили на 18 января, сообщил «Интерфакс».

В конце прошлого года активы компании указам президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимуществу. Это один из крупнейших автодилерских холдингов в России, чья сеть насчитает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей.

Относительно Сергея Петрова известно, что он вместе с другими руководителями «Рольфа» попал под уголовное преследование по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, причем в особо крупном размере и в составе организованной группы.

Ранее промышленный холдинг из предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях по требованию генпрокуратуры передали на баланс Росимущества. Им владели люди, чью деятельность признали экстремистской.