Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых гендиректоров в США

Генеральный директор Тесла Илон Маск вновь стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в США. Рейтинг руководителей опубликовало агентство Bloomberg.

Аналитики издания обратили внимание на то, насколько сильно проявляется неравенство в зарплатах в крупных корпорациях. Выходит, что один человек получает больше, чем все остальные сотрудники.

По мнению экспертов, из-за этого особенно остро стало ощущаться социальное неравенство в США — оно по некоторым показателям самое большое за последние сто лет. Примечательно, что даже некоторые главы компаний сами это понимают и критикуют такой порядок.

Самым высокооплачиваемым генеральным директором в США за 2020 год стал Илон Маск. В двадцать раз меньше получил обладатель второго места — генеральный директор Oak Street Health Майк Пикош. За год он получил 568 миллионов долларов.

Генеральный директор Apple Тим Кук тоже оказался в первой десятке, но занял там только восьмую строчку. Его зарплата за год составила 265 миллионов долларов.

Тем временем, Билл Гейтс опустился на пятую позицию в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. Его обошел создатель Facebook Марк Цукерберг.