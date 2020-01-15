Гендиректор ПАО «КАМАЗ» оценил предложение Путина о возмещении выпадающих доходов

«Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса, — заявил глава государства. — Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность. Понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета».

Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ), гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что малый и средний бизнес в регионах страны получат значимую поддержку благодаря инициативе Путина.

«С моей точки зрения, сегодня в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса в стране сформирована очень серьезная система. Другое дело, что ее реализация невозможна без активного участия региональных властей. У ряда субъектов, которые являются дотационными, очень ограничены возможности софинансирования и развития систем поддержки малого и среднего бизнеса», — объяснил Когогин.

«Лидер страны сегодня объявил, что федеральная власть понимает, что эта проблема есть, — и для того, чтобы ее решить, федеральный бюджет будет возвращать выпадающие доходы. Это, конечно, серьезно поможет регионам усилить поддержку малого и среднего бизнеса», — подчеркнул сопредседатель ОНФ.